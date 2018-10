Furacão deixa 13 distritos de Portugal continental sob aviso vermelho

Hoje às 13:12 Facebook

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou 13 distritos sob aviso vermelho por previsão de vento forte, e alguns também por agitação marítima, consequência da passagem por território continental do furacão Leslie.

Setúbal, Lisboa, Leiria, Coimbra, Aveiro, Porto, Braga, Viana do Castelo, Vila Real, Castelo Branco, Viseu e Guarda e Santarém são os distritos sob aviso vermelho, segundo as informações disponíveis na página na internet do IPMA.

As zonas mais afetadas deverão situar-se entre Sines e Figueira da Foz, esperando-se ventos com rajadas que podem atingir os 150 quilómetros por hora. As ondas podem chegar aos sete metros, em toda a zona costeira ocidental portuguesa.

Os distritos que entram em aviso vermelho mais cedo são os de Setúbal, Lisboa, Santarém, Leiria, Coimbra, Aveiro, com o aviso relativo a ventos fortes a vigorar a partir das 21 horas de sábado e até às 3 horas de domingo, nos restantes distritos o aviso vigora a partir da meia-noite de sábado para domingo.

Setúbal, Lisboa, Leiria e Coimbra estão também sob aviso vermelho por agitação marítima a partir das 22 horas e até às 3 horas de domingo.