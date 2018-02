Inundações em vias públicas e queda de um telhado no Alentejo

Hoje às 12:08 Facebook

Inundações em vias públicas e a queda de um telhado de um casão agrícola foram algumas das ocorrências relacionadas com o mau tempo, registadas na região do Alentejo.

Em Almodôvar, no distrito de Beja, o telhado de um barracão agrícola caiu devido ao forte vento, mas sem causar danos pessoais, indicou à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).

No distrito de Évora, os bombeiros registaram 12 inundações causadas pela precipitação intensa das últimas horas e que se verificaram, sobretudo, em vias públicas, referiu fonte do CDOS. A maioria das inundações (10) ocorreu no concelho de Évora.

Fonte da GNR adiantou que se formou um lençol de água na estrada que liga Évora à vila de Alcáçovas, no concelho de Viana do Alentejo, mas sem obrigar ao corte do trânsito.

Os bombeiros também foram chamados para remover uma árvore que caiu no concelho de Évora.

No distrito de Portalegre, há apenas registo de três inundações na zona de Elvas, mas sem gravidade.