Proteção Civil registou 490 ocorrências devido ao mau tempo

Hoje às 16:49 Facebook

Twitter

A Proteção Civil registou 490 ocorrências entre as 18 horas de terça-feira e as 15 horas desta quarta-feira, sobretudo quedas de árvores e limpeza de vias devido à neve, tendo o distrito de Viseu sido o mais afetado.

"Quedas de árvores foram sobretudo durante a noite com o vento. Agora, passou a ser a limpeza de vias a representar o maior número de ocorrências", disse Carlos Pereira, oficial de operações da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), salientando que não há registo de vítimas ou acidentes graves relacionados com o mau tempo em Portugal continental.

De acordo com a mesma fonte, o distrito de Viseu é o distrito mais afetado, seguido do de Vila Real.

Às 15.30 horas, nenhuma autoestrada, IP ou IC estava obstruída. No entanto, os acessos ao maciço central da Serra da Estrela foram interrompidos cerca das 15.30 horas devido à queda de neve, acrescentou.

Nove concelhos do distrito de Bragança e sete concelhos de Vila Real mantiveram esta quarta-feira as escolas encerradas devido ao gelo e à neve.

Na terça-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou estes distritos sob aviso laranja e amarelo devido à queda de neve. Hoje, estes distritos estão sob aviso amarelo por causa da chuva, que pode ser forte e persistente, e do vento.

O IPMA prevê para o continente céu geralmente muito nublado, períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes, e de granizo e queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela.

A previsão aponta ainda para condições favoráveis à ocorrência de trovoada, vento moderado a forte do quadrante sul, com rajadas até 80 quilómetros por hora na região Sul, soprando forte, com rajadas até 100 quilómetros por hora, nas terras altas, e subida de temperatura nas regiões Norte e Centro, em especial no interior.