Chuva forte, granizo e trovoada previstas para hoje

Sete distritos do continente estão esta quinta-feira sob aviso laranja devido à previsão de agitação marítima forte, com ondas de sudoeste com 5 a 6 metros.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para o continente períodos de céu muito nublado, apresentando-se geralmente muito nublado nas regiões Norte e Centro, aguaceiros, que poderão ser pontualmente fortes, de granizo e acompanhados de trovoada nas regiões Norte e Centro.

Está também prevista queda de neve acima de 1000/1200 metros, descendo gradualmente a cota para 800/1000 metros nas regiões Norte e Centro.

A previsão aponta ainda para vento fraco a moderado do quadrante oeste, soprando moderado a forte nas terras altas com rajadas até 80 quilómetros por hora, e temporariamente na faixa costeira ocidental com rajadas até 60 quilómetros por hora, diminuindo de intensidade a partir do final da tarde.

Está ainda prevista uma descida da temperatura mínima.

Na quarta-feira, a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) alertou para o agravamento das condições meteorológicas nos próximos dias, com previsão de aumento da agitação marítima, com chuva pontualmente forte, trovoada, vento igualmente forte e queda de neve.

Os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Leiria, Coimbra e Lisboa vão estar sob aviso laranja até às 18 horas, passando depois a aviso amarelo até sábado, segundo

O aviso laranja indica uma situação meteorológica de risco moderado a elevado.

O IPMA colocou sob aviso amarelo, também devido à agitação marítima os distritos de Setúbal, Beja e Faro até às 18 horas de sábado.

Por causa da agitação marítima e de acordo com a Marinha Portuguesa, estão fechadas à navegação as barras de Caminha, Vila Praia de Âncora, Esposende, Póvoa do Varzim, Vila do Conde, Douro, São Martinho do Porto e Ericeira.

Segundo a Marinha, as barras marítimas de Viana do Castelo, Aveiro, Figueira da Foz, Faro e Olhão estão condicionadas à navegação.

O IPMA colocou ainda sob aviso amarelo os distritos de Viana do Castelo, Braga, Vila Real, Bragança, Viseu e Guarda até às 11 horas de sexta-feira devido à queda de neve acima de 800 metros de altitude.

Viana do Castelo e Braga estão ainda sob aviso amarelo até às 18 horas devido à previsão de chuva por vezes forte e acompanhada de granizo e trovoadas.

O aviso amarelo é emitido sempre que há situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.