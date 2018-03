Mau tempo vai agravar-se nos próximos dias

Hoje às 20:41 Facebook

A Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) alertou, esta quarta-feira, para o agravamento das condições meteorológicas nos próximos dias, com previsão de aumento da agitação marítima, com chuva pontualmente forte, trovoada, vento igualmente forte e queda de neve.

"Segundo o IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera), prevê-se nos próximos dias o agravamento das condições meteorológicas, nomeadamente aumento da agitação marítima (em toda a costa), precipitação (pontualmente forte), instabilidade (trovoada), vento forte (possibilidade de ocorrência de fenómenos extremos), e queda de neve", refere a ANPC, em comunicado divulgado cerca das 20 horas desta quarta-feira.

No aviso à população, a ANPC refere que o IPMA prevê "períodos de chuva, por vezes forte, passando a regime de aguaceiros, com possibilidade de queda de granizo, para os distritos do Porto, Vila Real, Viseu e Aveiro até à meia-noite" de quinta-feira.

A nota indica que "haverá o agravamento da agitação marítima a norte do Cabo Raso", a partir das 21 horas de hoje, "com ondas de cinco a seis metros", prevendo-se que a situação se mantenha até às 18 horas de quinta-feira.

Na sexta-feira é esperada a diminuição da ondulação para quatro a cinco metros.

O vento "vai soprar forte com rajadas máximas de 80 km/h", para os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra e Leiria, até à uma hora de quinta-feira.

Nas terras altas as rajadas podem atingir 100 km/h.

Está ainda prevista a queda de neve até à cota de mil metros, nos distritos de Viana do Castelo, Braga, Vila Real, Bragança e Guarda entre as 18 horas de hoje e as nove horas de quinta-feira.

A ANPC refere que devido ao agravamento das condições meteorológicas podem ocorrer danos em estruturas, queda de árvores, cheias rápidas em meio urbano, formação de lençóis de água, desabamentos ou acidentes na orla costeira, aconselhando a população a adotar os comportamentos adequados.