Máximas de 22 a 37 graus com trovoada e granizo em alguns concelhos

Esta terça-feira traz temperaturas máximas a alcançar os 37 graus, mas, em alguns pontos de país, vai haver aguaceiros, granizo e trovoada.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para o Norte e Centro do continente períodos de céu muito nublado, apresentando-se muito nublado no litoral até final da manhã, nebulosidade que poderá persistir ao longo do dia em alguns locais da faixa costeira.

Durante a tarde, está prevista a ocorrência de aguaceiros nas regiões do interior, acompanhados de granizo e trovoada. A trovoada colocará os distritos de Bragança, Guarda e Vila Real sob aviso laranja entre as 12 e as 18 horas. Os mesmos três distritos vão estar ainda, a par de Viseu e Castelo Branco, sob aviso amarelo devido à previsão de aguaceiros e granizo.

A previsão aponta também para vento fraco, tornando-se fraco a moderado do quadrante oeste a partir da tarde e soprando moderado a forte de noroeste nas terras altas durante a tarde.

Na região Sul prevê-se céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade no litoral oeste até final da manhã e vento fraco do quadrante oeste, soprando temporariamente moderado de noroeste no litoral oeste e nas terras altas durante a tarde.

Está também prevista uma descida da temperatura máxima para todo o território continental. As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 15 graus Celsius (no Porto, em Braga e Viana do Castelo) e os 23 (em Faro) e as máximas entre os 22 (em Aveiro e Porto) e os 37 em Castelo Branco e Évora).