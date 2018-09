Medicamento para Doença de Parkinson em falta no mercado

Hoje às 15:58 Facebook

O medicamento Sinemet, para o tratamento da doença de Parkinson, está em rutura de stock, informou o Infarmed, que diz estar à procura de alternativas para os doentes, tendo já marcado uma reunião com empresas de medicamentos.

"O Infarmed foi notificado da rutura do stock do medicamento Sinemet, destinado ao tratamento da Doença de Parkinson, uma situação que o Infarmed está já a acompanhar no sentido de garantir alternativas ao tratamento", lê-se em comunicado publicado no site da Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (Infarmed).

A rutura em causa, que foi identificada em 45 países, incluindo Estados Unidos da América e Canadá, "decorre de um problema no local de fabrico", acrescenta a nota, salvaguardando que "é expectável que existam em stock embalagens suficientes para abastecer o mercado até ao final de outubro".

O Infarmed refere ainda que já convocou as empresas com medicamentos destinados ao tratamento da Doença de Parkinson para uma reunião na sexta-feira. "Neste encontro estarão ainda presentes associações de doentes e sociedades científicas", refere o comunicado.