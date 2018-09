Medicamentos mais baratos não convencem doentes portugueses

Carla Sofia Luz Hoje às 00:40 Facebook

O Estado pagou 12 milhões de euros às farmácias entre janeiro de 2017 e março deste ano, para incentivá-las a dispensar os medicamentos mais baratos.

Com este apoio, a venda de fármacos mais económicos cresceu 3% no ano passado, mas, na prática, a maioria dos portugueses continua a comprar os genéricos mais caros. E, mesmo com o incentivo do Governo, as farmácias garantem que estão a perder milhões de euros na faturação.

