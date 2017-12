Medicamentos para a disfunção erétil cada vez mais vendidos

ANA GASPAR Hoje às 00:39, atualizado às 00:41 Facebook

No ano passado, foram comercializadas mais de 700 mil embalagens de fármacos para a impotência masculina. Quebra dos preços é uma das razões.

Os homens portugueses estão a consumir mais medicamentos para a disfunção erétil. A explicação está, entre outros fatores, na descida dos preços (com as perdas de patentes e a introdução de genéricos no mercado), bem como uma melhor preparação por parte dos médicos para abordar a sexualidade junto dos seus doentes, adiantam os especialistas ouvidos pelo JN. Em 2016, revelam os dados da Autoridade do Medicamento (Infarmed), foram vendidas 732 936 embalagens, representando mais de 27 milhões de euros. Foi o ano com maior volume de vendas.

