Médicos ameaçam com greve a partir de sete de maio

Os médicos vão avançar para greve se as suas reivindicações não foram atendidas até dia sete de maio, data da reunião com a Ministra da Saúde, anunciaram esta tarde os sindicatos, no final do Fórum da Saúde.

"O Ministério da Saúde nada fez para evitar a greve", disse Jorge Paulo Roque Cunha, do Sindicato Independente dos Médicos. "Infelizmente apesar desta disponibilidade que temos mantido de diálogo, de saber que uma greve prejudica as pessoas que já estão há demasiado tempo à espera de consultas e cirurgia, o Ministério da Saúde nada mais fez do que nos empurrar para a greve".

João Proença, da Federação Nacional dos Médicos, sublinhou, por seu lado, que o está em causa, é o"fecho de serviços, de hospitais, as condições da carreira médica, as baixas grelhas salariais". No seu entender, assiste-se a uma "situação desastrosa de gestão dos recursos humanos".

Os dois sindicatos têm uma reunião conjunta com a ministra Marta Temido dia sete de maio e esperam que até lá lhes seja dada alguma resposta às exigências. Em função da negociação, será agendada ou não greve.

"Temos chamado a atenção para a necessidade do Serviço Nacional de Saúde, SNS, captar os seus profissionais, dar mais aos cidadãos, mas o Ministério da Saúde nada disse", declarou Jorge Roque Cunha.

"Fazer uma greve ou não está nas mãos da Ministra da Saúde", considerou Jorge Roque Cunha. Em que moldes poderá ser feita, preferiu não avançar, embora adiante: "Não queremos fazer greves prolongadas, nem fazer greve por fazer greve".

"Podemos é dizer o seguinte", reagiu ainda, após insistência, "haverá locais onde essa greve irá obrigar a que os serviços mínimos tenham mais médicos do que os serviços que hoje são disponibilizadas às pessoas. Nesse sentido, acaba por ser ridícula a capacidade que este governo tem tido no sentido de criar condições para garantir a qualidade da saúde dos portugueses", acusou ainda.

Coube ao bastonário da Ordem dos Médicos, no final da conferência, fazer a síntese das propostas extraídas da reunião que esta tarde juntou sindicatos e várias secções de médicos. Miguel Guimarães apresentou como prioridade alertar a sociedade civil para "o fato do SNS estar no seu limite de sobrevivência", e a intenção de "responsabilizar diretamente a ministra pelas consequências negativas resultantes das graves deficiências existentes no SNS".