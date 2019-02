Médicos denunciam calamidade no hospital de Leiria

Francisco Pedro Hoje às 14:07 Facebook

A Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos (SRCOM) denunciou sexta.feira que as urgências do hospital de Leiria estão à beira da rotura, com doentes acomodados "sem as mínimas condições" e tempos de espera para atendimento superiores a 12 horas.

A situação, classificada de "calamidade", já levou dezenas de profissionais a enviarem declarações de responsabilidade à Ordem, onde relatam casos de "extrema gravidade".

"Estamos perante uma calamidade neste hospital público. Há camas e macas por todo o lado e a situação está a passar a linha vermelha. É desumano o que está a acontecer", explica, em comunicado, o presidente da SRCOM, Carlos Cortes.