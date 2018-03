Médicos recém-especialistas com 5 dias para se candidatarem a instituições do SNS

Hoje às 11:13 Facebook

Os médicos recém-especialistas em medicina geral e familiar e da área hospitalar têm cinco dias úteis para apresentarem a sua candidatura aos estabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde (SNS), segundo os avisos publicados em Diário da República.

Em causa estão dois concursos, um dos quais para o recrutamento de pessoal médico para a categoria de assistente a área de medicina geral e familiar - carreira especial médica e carreira médica dos estabelecimentos de saúde no SNS.

As vagas estão distribuídas por Agrupamentos de Centros de Saúde/Unidades Funcionais nas Administrações Regionais de Saúde do Norte (28), Centro (22), Lisboa e Vale do Tejo (43), Alentejo (12) e Algarve (5).

O outro concurso refere-se ao recrutamento de pessoal médico para a categoria de assistente das áreas hospitalar e de saúde pública, tendo sido divulgadas cerca de 500 vagas disponíveis ao longo do país.

Em ambos os concursos o prazo para a apresentação de candidaturas é de cinco dias úteis, a partir da data de publicação dos avisos no Diário da República, cuja edição é datada de terça-feira.