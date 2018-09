Medidas para baixar peso das mochilas ficaram na gaveta

Hermana Cruz Hoje às 00:40 Facebook

Twitter

Nada mudou desde que o Parlamento aprovou 11 medidas para diminuir carga diária das crianças. Pais e diretores criticam fraca aposta no digital.

Quase um ano depois de o Parlamento ter aprovado uma resolução com 11 medidas para diminuir o peso das mochilas escolares, nada mudou. Esta semana, as crianças começam a regressar à escola carregando um peso total, em muitos casos, três vezes superior ao recomendado pela Organização Mundial de Saúde (máximo 10% do peso total da criança). A Deco diz-se frustrada e associa-se a diretores e pais na crítica à fraca aposta no digital.

Leia a nossa Edição Impressa ou tenha acesso a todo o conteúdo no seu computador, tablet ou smartphone assinando a versão digital aqui