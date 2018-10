Medina considera legislação da habitação "incoerente" e "acima de tudo ineficaz"

Hoje às 13:35 Facebook

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa criticou, nas comemorações do 5 de Outubro, a intervenção do parlamento em matéria de habitação, feita "demasiadas vezes ao sabor dos acontecimentos", numa abordagem "incoerente e acima de tudo ineficaz".

"Em matéria legislativa, o que temos assistido é à intervenção feita demasiadas vezes ao sabor dos acontecimentos, numa abordagem casuística, tantas vezes incoerente, e, acima de tudo, ineficaz em fazer o que precisamos, aumentar a oferta e fazer baixar os preços das casas", afirmou Fernando Medina (PS).

Há um ano, frisou, foi feito o apelo à Assembleia da República para "reduzir fortemente a fiscalidade, de 28% para 10%, sobre os rendimentos prediais em contratos de média e longa duração", pois só assim haverá "com rapidez mais casas no mercado".

"Passado um ano, o parlamento não aprovou esta proposta, nem tão pouco aprovou outra qualquer que se considere melhor", salientou Medina.

Numa intervenção feita na Praça do Município, em Lisboa, no âmbito das comemorações da Implantação da República, o autarca considerou "inaceitável que o direito à habitação na cidade, por parte de milhares de jovens e famílias, continue refém de duas visões extremas que se digladiam".

Na opinião do socialista, "de um lado estão aqueles que acham que nada deve mudar" e que a solução passa por "um mercado totalmente liberalizado", com "contratos precários e de preço livre", e, do outro, "estão aqueles que no fundo rejeitam a existência de um próprio mercado de habitação" e defendem uma "fixação administrativa dos preços e a transferência para os senhorios de responsabilidades que só ao Estado social competem".

"Estas duas visões extremas têm impedido a aprovação de um quadro legislativo coerente, sensato, razoável e, acima de tudo, eficaz para o que é necessário, mais casas a preços mais baixos para os jovens e para as famílias das classes médias", precisou.

O presidente da Câmara de Lisboa falava perante o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o primeiro-ministro, António Costa, o presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, a presidente da Assembleia Municipal de Lisboa, Helena Roseta, e também perante deputados à Assembleia da República e Assembleia Municipal.

A ouvi-lo estavam ainda os líderes do PSD, Rui Rio, e do CDS-PP, Assunção Cristas, que é também vereadora em Lisboa.

Encontrar "em Lisboa uma habitação condigna, a custos acessíveis" é atualmente uma "dificuldade"

O presidente do município da capital destacou também que encontrar "em Lisboa uma habitação condigna, a custos acessíveis" é atualmente uma "dificuldade" ou mesmo "uma impossibilidade", problema que se estende do arrendamento à aquisição.

No seu discurso, Fernando Medina aproveitou ainda para realçar o trabalho feito pela Câmara.

"Estamos a fazer o que devemos, estamos a fazer tudo o que podemos, e seremos bem-sucedidos na criação de um importante parque habitacional de iniciativa pública, que proteja a prazo a cidade dos períodos de forte inflação no imobiliário", apontou.

Entre este trabalho incluem-se "contratos relativos à construção por investidores privados em propriedade municipal de quase 200 fogos", mais 275 que serão aprovados "na próxima semana" e, "até ao final deste ano, mais 750".

"Mais 1220 fogos entrarão em construção em 2019", adiantou Medina, acrescentando que também no próximo ano decorrerão "as obras e primeiras atribuições" relativas aos 11 prédios da Segurança Social que foram adquiridos pelo município para reconversão.

Porém, continuou, "todo este esforço por si só não é suficiente no tempo presente", uma vez que "a falta de casas a preços acessíveis é demasiado grande e os tempos da nova construção demasiado longos para a vida de tantas e tantas pessoas".