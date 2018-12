Melhor professor português entre finalistas do Nobel do ensino

Hoje às 16:13 Facebook

O professor de Física e Química, docente em Chaves, que venceu a primeira edição nacional do "Global Teacher Prize", está entre os 50 finalistas do concurso a nível mundial.

Jorge Teixeira, que em maio passado foi eleito o melhor professor de Portugal, está desde a noite desta quinta-feira entre a meia centena de docentes a concurso do "Global Teacher Prize", uma espécie de Nobel do ensino que visa distinguir os melhores profissionais da área à escala global, recebendo candidaturas de professores de todo o mundo.

Sobre esta surpresa de última hora, Jorge Teixeira não escondeu a satisfação: "Para mim, já é o reconhecimento de uma vida de trabalho, que sempre desenvolvi com todo o empenho, dedicação e paixão".

Segundo comunicado de imprensa da organização do concurso, Jorge Teixeira é, atualmente, professor de Física e Química na Escola Secundária Dr. Júlio Martins, em Chaves, formador do Centro de Formação e colaborador do Laboratório de Didática de Ciências e Tecnologia da UTAD. Fundou, há 12 anos, na Escola Secundária Fernão de Magalhães, o Clube do Ensino Experimental das Ciências (CEEC), com o objetivo de conciliar ambas as vias de aprendizagem, formal e não formal.

O prémio do concurso mundial, cuja primeira edição aconteceu em 2015, é de 1 milhão de dólares (cerca de 880 mil euros) e será atribuído apenas a um professor que se tenha destacado pelo seu trabalho e contribuído particularmente para a valorização da profissão.

A próxima edição nacional do prémio "Global Teacher Prize", que será a segunda, arranca no início de 2019.