Menezes dá 2500 euros a quem descobrir pessoa que o denunciou por maus-tratos

Hoje às 13:19 Facebook

Twitter

Partilhar

Luís Filipe Menezes, antigo líder do PSD, está a oferecer uma recompensa de 2500 euros a quem descobrir a pessoa ou as pessoas que o denunciaram de forma anónima por suspeitas de maus-tratos contra idosos e menores.

A publicação na página de Facebook de Menezes é do passado dia 13 de junho e começa com uma referência ao filme "Resgate", de 1996, realizado por Ron Howard e protagonizado por Mel Gibson, cuja personagem "decidiu ir a uma estação de TV e oferecer o dobro do que lhe pediam a quem lhe desse informações fidedignas sobre quem o teria [o filho] em cativeiro". Uma analogia para a situação não tão semelhante em que se encontra, após ter recebido em casa a visita da Segurança Social devido a uma denúncia anónima por suspeitas de maus-tratos contra idosos e menores.

"Há dias fui confrontado por nova ofensiva. Ainda mais nojenta e reles. Tive a visita de duas profissionais, correctíssimas na sua abordagem, que bateram à minha porta com um mandado da segurança social - mais outra iniciativa suscitada por uma denúncia anónima!", escreveu Menezes naquela rede social.

"Vinham fazer uma vistoria à minha residência, que nessa denúncia, era referenciada como um local onde tratavam mal, desumanamente, idosos e ainda onde se encontravam crianças menores abandonadas. A missiva aconselhava que as crianças nos fossem imediatamente retiradas", acrescentou o antigo líder do PSD. Em resposta, Menezes afirma que "centenas de amigos e conhecidos" sabem da sua "dedicação doentia, de sempre", aos idosos e crianças.

"Assim, de imediato, veio-me à memória o tal desempenho de Mel Gibson e, após trocar impressões com os familiares mais próximos, tomamos uma decisão. Não somos ricos, mas entre nós e os nossos pais fizemos uma cotização e oferecemos uma recompensa de 2.500 euros, a quem nos fizer chegar confidencialmente (...) informação fidedigna, sujeita a prova ou a indício muito forte, sobre a identidade do autor ou autores dessa denúncia anónima", garantiu. Menezes diz ainda que com essa informação poderá accionar uma queixa-crime "que pode terminar num crime público por denúncia caluniosa".