MEO envia mensagem de alerta aos clientes por engano

A operadora está a testar as mensagens de alerta que deverão ser enviadas em caso de catástrofe, mas acabou por enviar, por engano, uma SMS na manhã desta quarta-feira.

"Fogooooooooo fujam" terá sido uma das mensagens enviadas a alguns clientes da MEO com o remetente TestPT1. Outras mensagens diziam "Mensagem de teste Teresa 2" e "Mensagem de teste 04".

A operadora terá enviado, depois, durante a tarde, uma nova mensagem a pedir desculpa por aquilo que se tratou de um "erro", segundo avança o jornal "Sol". As mensagens estariam a ser trocadas internamente, em forma de teste.

A Proteção Civil diz, no entanto, não ter conhecimento das mensagens, diz o jornal.

As mensagens de alerta estão previstas entrar em vigor a 1 de junho, com o objetivo de avisar as populações de zonas com maior risco de incêndio sobre perigos e comportamentos a adotar.

Este novo sistema resulta de uma parceria entre as operadoras e a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).