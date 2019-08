Metade das motas na estrada já são de alta cilindrada

Delfim Machado Hoje às 09:17 Facebook

As motas de média e alta cilindrada representaram, no primeiro semestre deste ano, 49% do total de motociclos vendidos em Portugal.

Nunca a quota de mercado deste tipo de veículos tinha sido tão alta e, a julgar pelos números da Associação do Comércio Automóvel de Portugal (ACAP), a venda de motas pode ver o recorde de 2018 batido.

Nos primeiros seis meses de 2019, venderam-se mais 22,5% de motociclos com cilindrada acima dos 125 centímetros cúbicos (cc) do que em igual período do ano passado. Estes números traduzem-se em 9229 unidades novas vendidas, contra as 7534 do ano passado.

Em termos de quota de mercado, pela primeira vez as motas de gama média/alta representam cerca de metade do total de motociclos vendidos, uma vez que as de baixa cilindrada venderam 9599 unidades. Estas, iguais ou abaixo dos 125 cc, também registam um crescimento homólogo de 5,9%, mas as mais velozes estão a crescer mais e isso justifica o ganho na quota de mercado.

