Metade dos 162 casos de sarampo foram de profissionais de saúde

Maioria registou-se no ano passado, no Norte e no grupo etário dos 25-34 anos. Cobertura vacinal subiu mas há assimetrias no país.

Depois de anos sem qualquer ocorrência, o número de casos de sarampo quase quintuplicou no ano passado face a 2017, para um total de 162. De acordo com os dados disponibilizados ao JN pela Direção-Geral da Saúde (DGS), "51% dos casos ocorreram em profissionais de saúde". A Administração Regional de Saúde do Norte respondeu pela maioria - 106 -, a que não é alheio o surto registado em março passado no Hospital de Santo António, no Porto.

Os dados relativos a 2018, ainda provisórios, mostram que foi no grupo etário entre os 25 e os 34 anos que se registaram mais casos: 75. Seguindo-se o grupo dos 15-24 anos, com 40 casos. O que vai de encontro ao revelado, em maio daquele ano, pela diretora-geral da Saúde, quando anunciava que o surto no Santo António estava controlado e que surgiu "predominantemente em gente muito nova" [ler ao lado].