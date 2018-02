Metade dos novos utentes em tratamento são viciados em canábis

Inês Schreck Hoje às 11:00 Facebook

Twitter

O consumo de Canábis aumentou entre 2012 e 2016/2017 e há um agravamento da dependência, sobretudo entre mulheres. Mais de metade dos novos utentes em tratamento é viciada em "charros".

O relatório sobre a situação do país em matéria de drogas, toxicodependências e álcool 2016, apresentado esta manhã de quarta-feira no Parlamento, destaca que 54% dos novos utentes em tratamento apontaram a canábis como droga principal.

Ainda assim, a heroína continua a ser a droga que mantém mais utentes nas estruturas de tratamento, revela o documento elaborado pelo Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (SICAD).

Em 2016, estiveram em tratamento da toxicodependência no ambulatório da rede pública 27.834 utentes, o número mais elevado desde 2010.

"No último quadriénio e face ao anterior, verificou-se uma tendência de aumento nas proporções de utentes com a canábis e a cocaína como drogas principais. Os indicadores sobre o consumo de droga injetada e partilha de material apontam para reduções destes comportamentos no último quadriénio face ao anterior", pode ler-se no sumário executivo do relatório, hoje apresentado aos deputados da Comissão Parlamentar de Saúde pelo diretor-geral do SICAD, João Goulão.

Ao invés do registado nos dois anos anteriores, o número de mortes por overdose em 2016 diminuiu 33%. O Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses (INMLCF) registou 27 óbitos por overdose, sendo que a maioria ocorreu pela ingestão de mais do que uma droga, com destaque para os opiáceos (44%), a metadona (37%) e a cocaína (33%).

As autoridades têm vindo a apertar o cerco ao consumo de drogas. Em 2016 foram instaurados 10765 processos de contraordenação, "o valor mais elevado desde 2001 e um ligeiro aumento (+4%) face a 2015".

À data da recolha de informação para o relatório, 82% destes processos tinham decisão proferida, dos quais 61% tinham sido arquivados. Tal como em anos anteriores, a maioria dos processos estava relacionado com a posse de canábis.

O documento faz referência às novas substâncias psicoativas, mas o fenómeno, que tem crescido noutros países e que está muito associado à aquisição pela internet, ainda tem pouca expressão em Portugal.

A este propósito, os autores do relatório notam que apesar das smartshops terem sido encerradas, ainda há referências residuais sobre a aquisição de novas substâncias psicoativas em lojas.

Em relação ao álcool, comparando com 2012, aumentou a frequência do binge drinking (ingestão de cinco ou mais bebidas alcoólicas num único dia ou momento) e "houve um agravamento dos consumos de risco ou dependência".

"A prevalência dos consumos binge e de embriaguez severa nos últimos 12 meses foram de 10% e 5% nos 15-74 anos (17% e 9% dos consumidores) e de 11% e 7% nos 15-34 anos (22% e 14% dos consumidores) ", refere o relatório, citando o último Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral 2016/2017.

Entre os consumidores atuais, 43% consome diariamente ou quase diariamente uma bebida alcoólica, dos quais 35% bebem vinho e 15% cerveja.

O relatório identifica ainda a insuficiente fiscalização da venda a menores e um aumento de consumo entre as mulheres e nos grupos etários mais velhos, tendo crescido o número de utentes em tratamento com problemas de consumo de álcool.

Em 2016 estiveram em tratamento no ambulatório da rede pública 13.678 utentes com problemas de álcool, dos quais 3759 eram novos utentes. "Constata-se desde 2009 um acréscimo do número de utentes em tratamento, registando-se no último quadriénio uma tendência de aumento dos novos utentes (+12% entre 2012 e 2016) e, em contrapartida, uma diminuição dos utentes readmitidos (-45% entre 2012 e 2016)", pode ler-se no documento.

A nível hospitalar, registaram-se 5375 internamentos com diagnóstico principal atribuível ao consumo de álcool, na sua maioria relacionados com doença alcoólica do fígado (65%) e síndrome de dependência alcoólica (21%).

Em 2016, houve 810 óbitos relacionados com álcool, 163 dos quais em acidentes de viação, o que representa um aumento face aos anos anteriores.