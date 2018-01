Metade dos portugueses está ligada a associações

EMÍLIA MONTEIRO Hoje às 00:41 Facebook

Existem cerca de 31 mil coletividades em Portugal e 425 mil dirigentes. Direta e indiretamente, cinco milhões de pessoas lidam com elas.

Cinco milhões de pessoas estão ligados, direta ou indiretamente, às 31 mil coletividades existentes em Portugal. Os números do Instituto Nacional de Estatística confirmam uma realidade a que ninguém é alheio: o desporto amador, música, campismo, apoio a idosos e crianças, teatro, livros ou até os jogos populares dependem maioritariamente do voluntariado de 425 mil dirigentes associativos e dos três milhões de associados - mais os pais que, tendo crianças ligadas a clubes, são levados, indiretamente, a criar um elo, fazendo com que o número cresça para os cinco milhões).

