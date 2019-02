Miguel Fausto da Costa e Ana Gomes coordenam rede de cuidados continuados

Hoje às 11:56 Facebook

Twitter

Partilhar

O enfermeiro Miguel Fausto da Costa e a terapeuta familiar Ana Gomes são os novos coordenadores da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI), anunciou, esta sexta-feira, o Ministério da Saúde.

Miguel Fausto da Costa e Ana Gomes, que vão substituir no cargo Manuel Lopes, foram nomeados através de um despacho conjunto do Ministério da Saúde e do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

Designado em representação do Ministério da Saúde, Miguel Fausto da Costa é enfermeiro chefe do Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil, desde 2012, e tem um percurso profissional ligado aos Cuidados Continuados, tendo ainda colaborado no planeamento e implementação da RNCCI e integrado o Alto Comissariado para a Saúde.

Ana Gomes, em representação do Ministério da Solidariedade e Segurança, é terapeuta familiar e diretora da Unidade de Gestão e Acompanhamento da RNCCI, tendo assumido funções no Instituto de Segurança Social, como responsável pela definição e desenvolvimento de políticas de ação social dirigidas ao envelhecimento, dependência, deficiência e outros grupos em situação de vulnerabilidade.

São também designados para integrarem a comissão Maria Gabriela Maia, Cristina Oliveira e Miguel Narigão, em representação da Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS), Diogo Cruz (Direção-Geral da Saúde), Ana Lúcia Caetano e Irene Lourenço (Instituto da Segurança Social).

Integram ainda a comissão Carla Jorge (Direção-Geral da Segurança Social) e Rute Guerra, em representação do Gabinete de Estratégia e Planeamento do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

O ex-coordenador nacional para a reforma do Serviço Nacional de Saúde na área dos Cuidados Continuados Integrados Manuel Lopes cessou funções do cargo em novembro do ano passado.