Miguel Macedo "despediu-se" dos militantes do PSD de Braga

O ex-ministro Miguel Macedo despediu-se, na sexta-feira, dos militantes do PSD no distrito, com uma intervenção na assembleia distrital do PSD de Braga.

Macedo reafirmou - conforme havia dito em primeira mão ao JN - que vai abandonar definitivamente a vida política e a atividade pública, e lembrou que, em termos políticos "muito deve" aos eleitores e aos militantes bracarenses que o elegeram sucessivamente para a Assembleia da República, onde exerceu o cargo de deputado.

Visivelmente comovido, o ex-governante explicou os contornos do processo judicial de que foi alvo, reafirmando que foi vítima de uma "injustiça", ou mesmo de uma "canalhice".

Adiantou, ainda, que "um dia, mais para a frente, revelará todos os contornos e pormenores do caso judicial", o chamado processo dos «vistos gold» onde foi absolvido depois de ter sido acusado de três crimes.

Miguel Macedo, o primeiro a intervir na assembleia, abandonou depois a sala, sendo ovacionado de pé pelos 200 militantes presentes.

De seguida foi alvo de elogios de todos os intervenientes, com destaque para o presidente da Distrital, José Manuel Fernandes, o seu vice, João Granja, o deputado Hugo Soares e o presidente da Câmara de Esposende, Benjamim Pereira.

"Todos esperámos que, com o passar do tempo, Miguel Macedo regresse ao partido e à ação pública, para bem do distrito e do país", disse José Manuel Fernandes.