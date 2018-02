Mil queixas contra hospitais por barrarem familiares de utentes

ANA PEIXOTO FERNANDES Hoje às 00:39 Facebook

Aumento do afluxo de utentes usado como argumento para restringir acesso de forma temporária. Reguladora notificou sete hospitais no ano passado.

A Entidade Reguladora da Saúde (ERS) recebeu, no ano passado, 974 reclamações de pessoas a quem foi vedado o "direito a acompanhamento durante a prestação de cuidados" nos serviços de urgência dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS). Sete unidades - os centros hospitalares do Porto, Entre Douro e Vouga, Lisboa Central e Setúbal, e os hospitais Garcia de Orta, Vila Franca de Xira e Senhora da Oliveira, em Guimarães - foram alvo de instruções por parte da ERS, no sentido do cumprimento rigoroso da lei que estabelece que todos os doentes têm direito a acompanhamento por alguém à sua escolha.

