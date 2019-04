GNR em alerta com viagens de milhares de alunos para Espanha na Páscoa

Erika Nunes Hoje às 09:24 Facebook

"Spring Break 2019" é o nome da ação da GNR nas escolas e na fronteira. Organizadores estimam aumento da procura deste tipo de férias na ordem dos 10% este ano.

A grande migração de jovens estudantes portugueses para Espanha começa este fim de semana, deixando em alerta as autoridades portuguesas e espanholas, em operações de segurança e prevenção de risco [ler reportagem]. O número de viajantes neste tipo de excursão frequentemente denominada de finalistas está a aumentar, segundo as empresas organizadoras. Aquilo que é uma semana de festas e liberdade total para dezenas de milhares de adolescentes representa, para os pais, uma despesa muitas vezes paga em prestações desde o início do ano letivo.

"Temos um aumento significativo da procura face ao ano passado, na ordem dos 10%", revela Rita Veiga, das Operações da Sporjovem. A empresa é das mais antigas no mercado e vai levar quase sete mil jovens estudantes a passar uma semana em Marina D'Or, um resort no Sul de Espanha. Mais de 140 autocarros começam a partir depois de amanhã, de todo o país, para uma semana de diversão que custa entre 270 420 euros, sem contar com o custo do cartão que dá acesso às festas noturnas (70€ o low-cost em pré-venda, 135€ no local o Plus, que permite aceder a zona VIP e inclui merchandising e 20 bebidas) ou as excursões diurnas mais procuradas (25 a 45€).