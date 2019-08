Milhares de candidatos entopem concursos para centros de saúde

Inês Schreck Hoje às 09:07 Facebook

Os concursos para colocar 40 nutricionistas e 40 psicólogos nos centros de saúde, abertos há cerca de um ano, estão muito atrasados.

Dos quase quatro mil profissionais que se candidataram, foi admitido um total de 3455, que ainda falta entrevistar. Ninguém arrisca prazos, mas o mais certo é que os procedimentos se arrastem por longos meses.

Os bastonários das ordens dos Psicólogos e dos Nutricionistas lamentam a morosidade e receiam que o alegado reforço dos centros de saúde dê em nada. Isto porque muitos dos candidatos já trabalham no Serviço Nacional de Saúde (SNS) e estão a concorrer para regularizarem a sua situação na carreira.

A 27 de agosto do ano passado, foram abertos dois concursos para admissão a estágio com vista à obtenção do grau de especialista da carreira dos técnicos superiores de saúde, um no ramo dos nutricionistas (40 vagas) e outro no dos psicólogos clínicos (40 vagas).

