Milhares sem avaliação na função pública esperam por aumento salarial

Milhares de funcionários públicos, de vários setores, ainda não viram qualquer diferença na folha salarial.

A segunda fase do descongelamento das progressões na Administração Pública começa a ser paga este mês mas, para muitos trabalhadores, o valor que a partir de quinta-feira lhes cairá na conta vai ser idêntico ao que recebiam no início do ano. Tudo porque, dizem os sindicatos, há ainda milhares de funcionários que não estão a receber o acréscimo salarial a que já têm direito pelo descongelamento.

