As principais associações académicas do país vão gastar pelo menos 3,5 milhões de euros nas semanas de festas universitárias.

A estimativa é feita com base nos valores revelados ao JN pelas associações do Porto, Minho, Lisboa, Vila Real e Algarve. No segredo dos deuses ficou o custo das festas em Coimbra, uma das academias mais emblemáticas.

Os orçamentos totais são divulgados sempre com muita cautela e nem sempre com verbas exatas.