Militar internado após ficar inconsciente durante prova em Tancos

Um militar foi internado, esta quinta-feira, no Centro Hospitalar Médio Tejo, depois de ter ficado inconsciente numa prova de marcha de 30 quilómetros. A ocorrência está a ser averiguada.

Contactado pela agência Lusa, o porta-voz do Exército adiantou que o militar se sentiu indisposto e ficou inconsciente, estando sob ventilação e em monitorização contínua.

Em comunicado, o Exército informa que, pelas 12.15 horas desta quinta-feira, no decorrer de uma prova de acesso ao Curso de Auxiliar de Precursor, no Regimento de Paraquedistas (Tancos), um militar foi levado para a Unidade de Cuidados Continuados Intensivos do Centro Hospitalar Médio Tejo.

Segundo a nota, o "General Chefe do Estado-Maior do Exército determinou de imediato a abertura de averiguações às circunstâncias em que ocorreu o incidente".

"Informa-se também que a prova de 30 quilómetros de marcha teve início às oito horas e que o militar se sentiu indisposto ao quilómetro 28", refere ainda.

O Exército "já contactou os familiares do militar" e disponibilizou "todo o apoio necessário".

O incidente ocorreu no último de três dias da prova de acesso ao Curso de Auxiliar de Percursor.