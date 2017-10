Militar paraquedista continua nos cuidados intensivos

Carlos Varela Hoje às 17:38 Facebook

O militar paraquedista que na quinta-feira desfaleceu na sequência de uma prova de seleção continua internado nos cuidados intensivos no Hospital de Abrantes, mas o seu estado é estável, soube o JN.

O militar, de 23 anos, desmaiou quando faltavam dois quilómetros para completar uma prova de 30, no âmbito das provas de seleção para o curso de auxiliar de precursor, uma especialidade a que só podem concorrer os militares que já integram as fileiras, depois de concluído o curso de combate.

A formação só integra voluntários à frequência do curso para a especialidade e a seleção é feita com base nos resultados dos três dias de provas.

O jovem soldado estava no último dia de um conjunto de três destinados à realização das provas de seleção, no Regimento de Paraquedistas (Tancos), tendo o Exército aberto um inquérito para apurar as causas do incidente.

As equipas de precursores são constituídas por oficiais ou sargentos e praças, os primeiros designados precursores e os segundos auxiliares de precursores. Com exceção dos saltadores operacionais de grande altitude (SOGAS), a especialidade de precursor é a mais exigente em termos de combate e de condição física.

A missão destes militares é a de saltarem numa determinada área, marcando-a e comunicando a posição ao escalão superior, antecedendo o largamento da força principal de paraquedistas. Têm também competências no reconhecimento, para avaliação das ameaças, e numa situação convencional podem ser chamados a operar na retaguarda do adversário.