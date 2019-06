Militar que recebeu transplante de fígado já teve alta hospitalar

Mónica Ferreira Hoje às 16:29 Facebook

David Leal, o militar de 23 anos que se sentiu mal durante uma prova de orientação militar num curso de promoção a cabo em Santa Margarida, Constância, Santarém, já teve alta.

David, de Paços de Ferreira, foi internado na Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital de Abrantes, com suspeitas de ter sofrido um golpe de calor. Posteriormente, o jovem foi transferido para o Hospital Curry Cabral, em Lisboa, onde uma falência da função hepática levou a que o jovem, natural de Ferreira, em Paços de Ferreira, fosse sujeito a um transplante do fígado, no passado dia 15 de maio.

O jovem recuperou bem da cirurgia e já teve alta hospitalar, sem que tivessem sido ainda apuradas as causas que levaram o jovem a sentir-se mal.

Ao JN, fonte do Exército deu nota de que as análises realizadas a todos os militares e instrutores do curso que David Leal estava a fazer não acusaram nada que justificasse a doença súbita.