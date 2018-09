Hoje às 13:51 Facebook

O chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas assegurou esta segunda-feira que os militares continuarão a "buscar formas engenhosas de cumprir as missões", apesar das "circunstâncias desafiantes" a que estão sujeitos devido às limitações financeiras.

"As nossas Forças Armadas não possuem, hoje, nem enormes efetivos, nem inúmeras capacidades materiais" mas, "apesar das circunstâncias desafiantes" a que estão sujeitas, "fruto da difícil situação que o país vive há anos", o Estado-Maior encontrará "formas de as superar com trabalho árduo e esclarecido", disse o almirante António Silva Ribeiro.

O chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas (CEMGFA) discursava numa cerimónia militar, em Belém, Lisboa, destinada a assinalar o Dia do Estado-Maior, criado a 3 de setembro de 1974.

Dirigindo-se ao primeiro-ministro, António Costa, que presidiu à cerimónia, o CEMGFA sublinhou que as Forças Armadas "continuarão a buscar formas engenhosas de cumprir" as missões.

No seu discurso, Silva Ribeiro fez o ponto da situação das principais medidas adotadas desde o início do seu mandato, a três de março, destacando o reforço da articulação com o Sistema de Segurança Interna, a nível operacional, que espera concluir até ao final do ano.