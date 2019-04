Militares contratados vão ter gestor de carreira

Ana Correia Costa Ontem às 23:45 Facebook

Além de ir ao encontro de uma das principais reivindicações das bases das hierarquias militares, propondo "estudar a reorganização da estrutura remuneratória da categoria de Praças", o plano gizado pelo Ministério da Defesa para fazer face às crescentes dificuldades de recrutamento e retenção enfrentadas pelas Forças Armadas avança com outras medidas ambiciosas, como a criação da figura de gestor da carreira militar e a implementação de um observatório

Apresentado na sexta-feira, em Lisboa, pelo ministro da tutela, o Plano de Ação para a Profissionalização do Serviço Militar assenta, como o JN avançou, em três eixos - recrutar, reter e reinserir -, e foi elaborado com base nos resultados de um estudo coordenado pela investigadora Helena Carreiras, o qual permitiu fazer um diagnóstico junto de militares que prestam serviço nos regimes de voluntariado e de contrato, nos três ramos das Forças Armadas.

Plano para cinco anos

As propostas apresentadas são fruto de "um processo de criação de uma política pública, que partiu de um diagnóstico claro e que identificou medidas e metas concretas com um horizonte temporal de cinco anos", referiu o ministro João Gomes Cravinho, na apresentação do plano.

"É um passo de gigante em relação a tudo o que não foi feito no passado", afirmou ao JN Helena Carreiras, lembrando que, nas Forças Armadas, "a redução de efetivos foi profundíssima", o que se tem verificado "sobretudo na categoria de praças".

A implementação da figura do gestor de carreira é uma das ações que visam combater essa tendência, e que, de acordo com o plano da Defesa, deverá estar no terreno "a partir do segundo semestre de 2021", altura em que as Forças Armadas deverão dispor de "50 militares" com essa função.

Ao JN, a secretária de Estado da Defesa, Ana Santos Pinto, explicou que essa medida "assenta na ideia da tutoria": "É alguém que ajuda um militar em regime de contrato a fazer as melhores escolhas, adequadas àquilo que é o desenvolvimento da sua carreira profissional dentro das Forças Armadas, e que depois permitam a certificação e a qualificação para a entrada no mercado de trabalho civil, ao terminar o contrato".

Observatório vai monitorizar medidas

Para aferir os resultados e impactos das estratégias adotadas, será também criado um observatório do serviço militar no segundo semestre deste ano. O objetivo é, como indica a governante, "produzir conhecimento que permita tomar as melhores opções".

O plano pretende ainda intervir ao nível da formação, que é uma das áreas que concorre para os "níveis de insatisfação profissional e organizacional relativamente elevados" que Helena Carreiras detetou no estudo efetuado. Por isso, quer-se avançar com "a certificação das competências de acordo com o sistema nacional de qualificações", salientou a secretária de Estado da Defesa.