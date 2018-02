Mina de urânio: ministro admite rever cooperação com Espanha

Leonor Paiva Watson Hoje às 12:59 Facebook

O ministro do Ambiente, Pedro Matos Fernandes, admitiu esta quarta-feira a possibilidade de pedir uma reunião a Madrid para discutir a questão da mina de urânio em Retortillo, a cerca de 40 quilómetros da fronteira lusa.

Em sede de comissão parlamentar, o governante disse que é preciso refletir sobre as relações transfronteiriças e modos de comunicação e articulação entre os dois países.

Matos Fernandes admitiu mesmo a possibilidade de rever a cooperação com Espanha em matéria de emergências radiológicas e nucleares. Para o ministro, Espanha tem cumprido o protocolo de forma deficiente.

O titular da pasta do Ambiente avançou ainda que a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) adquiriu uma sonda no Douro Internacional para monitorar a radioatividade.

Em causa está o licenciamento dado por Espanha à exploração de uma mina de urânio em Retortillo, a cerca de 40 quilómetros da fronteira lusa, sem consultar o Estado português nem fazer o estudo de impacto ambiental transfronteiriço.