Autoridades investigam origem de crude que afetou aves na costa

O Ministério do Ambiente está a trabalhar com a autoridade marítima para encontrar a origem da poluição que afetou duas dezenas de aves que foram encontradas na costa com crude.

"Desde há três, quatro dias que essas aves têm aparecido. Não em grande quantidade, mas têm aparecido", disse o ministro João Pedro Matos Fernandes aos jornalistas, em Tondela.

Aves foram encaminhadas para o Centro de Reabilitação de Animais Marinhos

Segundo o governante, "as análises que foram feitas à qualidade das águas do mar revelam que houve uma descarga de hidrocarbonetos".

"Estamos a falar de concentrações muito baixas, mas que são superiores ao estado normal das águas. Estamos a trabalhar com a autoridade marítima com o objetivo de encontrar a fonte poluidora, sendo que isso ainda não aconteceu", afirmou.

O jornal "Público" refere que este "é um episódio sem precedentes e com origem ainda desconhecida".

"Entre 5 e 8 de janeiro, 21 aves foram encontradas na costa Norte do país cobertas com hidrocarbonetos. Dezoito delas foram encontradas com vida. As outras três estavam mortas", acrescenta.

As aves "foram encaminhadas para o Centro de Reabilitação de Animais Marinhos (CRAM), na Gafanha da Nazaré, onde estão a ser tratadas e alvo de análise para que se possa descobrir a origem da contaminação", acrescenta o mesmo jornal.