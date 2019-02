Ministério garante que está a tentar manter médicos no SNS

Ana Gaspar Hoje às 16:18 Facebook

O Ministério da Saúde assegura que está a tentar impedir que médicos e outros profissionais abandonem o Serviço Nacional de Saúde. A reação surge na sequência da notícia do JN desta quinta-feira de que a Galiza está a tentar contratar clínicos portugueses.

Em declarações ao JN fonte ministerial explicou que a tutela "tem vindo a desenvolver esforços no sentido de garantir a retenção dos profissionais de saúde", e que prova disso é uma reunião com os sindicatos médicos que está a decorrer esta quinta-feira à tarde.

Além disso, prossegue, a existência de anúncios deste teor, revela que existe "uma carência de profissionais destas áreas não apenas em Portugal mas também noutros países, entre eles a Espanha".

Recorde-se que o Serviço Galego de Saúde está a recrutar pediatras e médicos de família em Portugal, oferecendo uma retribuição bruta anual de 61.500 euros. O valor corresponde a cerca do dobro do que um especialista em início de carreira aufere no nosso país.

Estas duas áreas de especialidade são das que têm mais carência de profissionais no SNS. Recentemente a ministra da Saúde, Marta Temido, a propósito da falta de pediatras no Hospital Garcia de Orta, em Almada, tinha revelado que no último ano saíram nove especialistas desta instituição para o privado.

Miguel Guimarães, bastonário da Ordem dos Médicos (OM), em declarações à SIC Notícias, também alertou para a situação neste hospital e no de Dona Estefânia em Lisboa.

"Têm imensa dificuldade em assegurar aquilo que são os períodos normais de serviço de urgência, e são duas urgências importantes, porque não têm pediatras para isso. Precisam de mais pessoas para poderem assegurar as urgências", disse.

No caso dos médicos de família, ainda há mais de 680 mil utentes sem clínico atribuído. Rui Nogueira, presidente da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar, considera que não houve o planeamento adequado para fazer face ao aumento da população. Na região de Lisboa, adianta, há unidades de saúde em que "30% dos utentes não têm médico de família". O que classifica como "uma enormidade".

Em comunicado, a Associação Nacional de Unidades de saúde Familiar (USF-AN) acrescenta que de acordo com a bolsa de emprego da OM têm anúncios de vagas para a Irlanda, Inglaterra e França, "países que recorrentemente procuram médicos especialistas em Portugal", descrevendo a situação como preocupante.

Esta situação, lê-se no documento, "poderá contribuir para aumentar a fuga de médicos especialistas em medicina geral e familiar", impedindo assim a atribuição de médico de família a todos os utentes.

A USF-AN sublinha que tem vindo a alertar os ministérios da Saúde e das Finanças sobre a importância da abertura de novas USF e a evolução das unidades já existentes de modelo A para o modelo B. Neste último as instituições são pagas por objetivo.

Também a Arábia Saudita anda à procura de médicos portugueses. De acordo com a agência Lusa, uma empresa está a recrutar especialistas em Portugal Espanha e Itália para aquele país. O anúncio procura profissionais com cinco a dez anos de experiência para trabalharem em 24 especialidades, como a emergência médica, obstetrícia, pediatria e pneumologia.

Para o bastonário, esta procura "é sinal que os médicos portugueses são bons" e que "têm excelente formação. No entanto sublinha que demonstra a ineficácia do Governo em fixar os clínicos no SNS. O médico, citado pela agência Lusa, apela ao Governo e à Assembleia da República que mudem "as condições de trabalho" dos profissionais de saúde.