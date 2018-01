Finanças negam intervenção em isenção fiscal para filhos de Vieira

Hoje às 14:04, atualizado às 14:42 Facebook

Finanças dizem que Ministério não tem qualquer intervenção na atribuição de isenções de IMI.

Em comunicado, o Governo garante que "neste, como noutros processos da mesma natureza, não houve - como não teria de haver - qualquer intervenção do Governo."

O Ministro das Finanças assegura que em momento algum teve qualquer contacto com o Presidente do Sport Lisboa e Benfica, ou qualquer outra pessoa, a propósito de temas que se relacionem com interesses patrimoniais do Benfica ou da família do seu presidente.

O esclarecimento vem na sequência de uma notícia que referia que a Polícia Judiciária investigava uma suposta ligação entre um perdão fiscal ao filho de Luís Filipe de Vieira a uma cunha pedida a Mário Centeno.

Ao final desta manhã, o ministério reagiu dizendo que "o Ministério não tem qualquer intervenção na atribuição das isenções de IMI previstas no artigo 71, n.º 7, do Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF), o qual estabelece que: "Os prédios urbanos objeto de ações de reabilitação são passíveis de isenção de imposto municipal sobre imóveis por um período de cinco anos, a contar do ano, inclusive, da conclusão da mesma reabilitação, podendo ser renovada por um período adicional de cinco anos."

O comunicado acrescenta ainda que "conforme decorre do n.º 20 do mesmo artigo 71.º do EBF, aquelas isenções são atribuídas mediante deliberação do município. Com base nesta deliberação - que é genérica - os serviços camarários comunicam as situações concretas aos Serviços de Finanças do local de situação dos imóveis que, por sua vez, procedem ao averbamento das isenções em execução da referida comunicação.