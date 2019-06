Ministra mantém expectativa numa nova e melhor Lei de Bases da Saúde

Ontem às 23:29 Facebook

A ministra da Saúde, Marta Temido, afirmo não dominar as "sensibilidades das negociações" da revisão da Lei de Bases da Saúde, mantendo a expectativa de que ainda seja possível ter uma "nova e melhor" lei.

"Com toda a franqueza, as sensibilidades dessas negociações não as domino, não iria comentá-las, a não ser para dizer que tenho a expectativa que ainda seja possível ter uma nova Lei de Bases da Saúde que seja uma melhor Lei de Bases", disse aos jornalistas, à margem de uma visita ao Hospital de Santo António, no Porto, e depois de o PS ter anunciado não ter chegado a acordo com o PSD nesta matéria.

A governante entendeu que se for para ter algo que não é melhor, então será "melhor todos esperarem".

"Não gostaria que tivéssemos uma nova Lei de Bases da Saúde a qualquer custo, sobretudo uma nova Lei de Bases que fosse só para alguém poder desfraldar a bandeira para dizer que tem uma nova Lei de Bases", sublinhou.

Para a ministra, a nova Lei de Bases deve servir "bem os portugueses" e indicar "o caminho da dedicação plena do trabalho ao Serviço Nacional de Saúde [SNS] e o reforço das carreiras e da motivação", aspetos para os quais o Governo está a trabalhar.

O PS anunciou, esta sexta-feira, que não chegou a acordo com o PSD sobre a revisão da Lei de Bases da Saúde e pediu o apoio dos "partidos que não se revêm na atual lei que incentiva as PPP".