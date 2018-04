Ministro da Defesa condecora bispo que soube "unir" entre "alertas e alento"

Hoje às 13:02 Facebook

O ministro da Defesa Nacional condecorou, esta terça-feira, o bispo Manuel Linda enaltecendo a forma como exerceu as suas funções na diocese das Forças Armadas e Segurança, contribuindo para "unir" e para "o moral e o bem-estar" dos militares.

Manuel Linda, que foi nomeado, no passado dia 15, bispo da diocese do Porto, foi hoje condecorado com a medalha da Defesa Nacional de 1.ª classe pelas funções que exerceu na diocese das Forças Armadas e de Segurança, desde janeiro de 2014.

"Soube unir sem deixar de deixar aqui e ali, como quem não quer a coisa, palavras de alerta e palavras de alento. Tudo aquilo de que precisam as nossas Forças Armadas e as nossas Forças de Segurança", disse o ministro da Defesa, Azeredo Lopes, na cerimónia, que decorreu no ministério, em Lisboa.

"A sua ação dinâmica, sensata e determinada, na permanente defesa dos valores éticos e institucionais contribui para o desenvolvimento do moral e do bem-estar das Forças Armadas e para a manutenção da coesão e espírito de corpo da família militar", refere a portaria do ministério da Defesa, hoje publicada.

No seu discurso, Manuel Linda referiu-se à forma como desempenhou as suas funções junto dos militares, considerando que "é possível demonstrar ao Estado laico" que "é possível cumprir o regime legal e concordatário porquanto ninguém de bom senso entra nesta área para fazer proselitismo barato ou para impor qualquer género de crença".

"Pelo contrário, a assistência religiosa é expressão de companheirismo de existência, de sentido humano integral, ajuda às carências de todo o género, ombro amigo para o desabafo e para o conforto, presença cimentadora dos próprios laços familiares e grupais, auxílio ao comando e só depois e muito depois é que entra a relação com o sobrenatural", declarou.

Dizendo não ser merecedor da homenagem, Manuel Linda começou por citar uma frase que disse ser atribuída ao rei D. João VI -- "sei que não mereço louvores mas lá que gosto deles, isso gosto", provocando risos junto dos presentes, entre os quais os chefes de Estado-Maior dos ramos militares, do ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, e do secretário de Estado da Defesa Nacional, Marcos Perestrello.

Em declarações aos jornalistas no final da cerimónia, o novo bispo do Porto disse que procurará "estar com as pessoas nas várias circunstâncias da vida", acrescentando que o bispo é aquele que "sabe rezar com os que rezam" e que "sabe estar pobre com os pobres e criar ânimo a quem esteja desanimado".

Questionado sobre se a luta contra a pobreza será a sua prioridade, Manuel Linda respondeu que "essa será uma das maiores preocupações" do seu ministério.