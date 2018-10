Ministro da Defesa demite-se do Governo

JN com Lusa Hoje às 17:17 Facebook

O ministro da Defesa, Azeredo Lopes, apresentou, esta sexta-feira, a demissão do Governo.

Fonte do gabinete do ministro da Defesa disse à agência Lusa que o pedido de demissão foi aceite por António Costa.

Na base da decisão de Azeredo Lopes estão os desenvolvimentos do processo de investigação judicial ao furto e recuperação das armas furtadas nos paióis de Tancos.

Nas últimas semanas, várias foram as personalidades políticas que se levantaram a favor da saída de Azeredo da pasta da Defesa, depois de o ministro demissionário ter sido acusado de saber do esquema de recuperação das armas roubadas de Tancos.

Numa escuta telefónica entre os majores da Polícia Judiciária Militar (PJM) Pinto da Costa e Vasco Brazão, intercetada aquando de uma investigação da Polícia Judiciária civil, o ex-porta voz da PJM garantiu ao colega ter entregado um memorando ao chefe de gabinete do ministro da Defesa. O oficial, entretanto colocado em prisão domiciliária, assegurou a mesma tese no interrogatório judicial: o ministro foi informado da "encenação" cerca de mês e meio depois da recuperação do armamento furtado em Tancos. Azeredo Lopes sempre negou categoricamente ter tido conhecimento de qualquer "encobrimento".