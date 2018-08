Ministro diz que pedido do PSD da sua demissão é "campanha eleitoral"

11 Maio 2018 às 12:21 Facebook

Twitter

O ministro da Saúde considera que o pedido para a sua demissão feito pelo PSD "não tem nenhum sentido" e é um "exercício de campanha eleitoral".

Adalberto Campos Fernandes entende que a oposição tem "cavalgado num frenesim populista" e vê o pedido de demissão feito pelo PSD como exercício de campanha eleitoral, apesar de avisar que "o populismo tem limites".

O deputado social-democrata Ricardo Batista Leite pediu esta sexta-feira a demissão do ministro da Saúde durante um debate no plenário parlamentar, perante o que considera ser "o descalabro" no setor da Saúde.

No final do debate, o ministro Adalberto Campos Fernandes foi questionado pelos jornalistas sobre o facto de os pedidos da sua demissão começarem também já a surgir da parte de profissionais de Saúde.

O ministro respondeu que, "no 'ranking' dos pedidos de demissão" de ministros de Saúde dos últimos anos, ele é o que terá "menos pedidos de demissão".

"Um ministro não governa para 100 mil pessoas, governa para 10 milhões de pessoas", comentou, acrescentando que um ministro tem de estar preparado para ser contestado.

No debate do parlamento sobre a situação da Saúde, agendado a pedido do PCP, o ministro voltou a insistir nos dados sobre o acréscimo de profissionais no Serviço Nacional de Saúde (SNS) desde 2015 até agora.

Segundo os dados que o Ministério da Saúde distribuiu aos jornalistas, relativos ao primeiro trimestre deste ano, há mais 7901 profissionais no SNS do que havia em novembro de 2015.

De acordo com os dados oficiais, há mais 3626 médicos, 3072 enfermeiros, mais 291 técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica e mais 912 profissionais das restantes profissões.

Apesar destes dados, as críticas dos vários profissionais têm sido constantes, traçando um cenário de degradação no SNS.

Perante essas críticas, o ministro Adalberto Campos Fernandes sublinha que "não se consegue recuperar" em dois anos um sistema que foi de tal forma delapidado.