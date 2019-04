Ministro operado e substituído três semanas por secretário de Estado

Hoje às 20:26 Facebook

O ministro da Agricultura, Capoulas Santos, foi submetido "com êxito" a uma cirurgia preventiva e durante o período de convalescença, que deverá durar três semanas, será substituído pelo secretário de Estado Luís Medeiros da Silva.

"O ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, Luís Capoulas Santos, foi ontem [terça-feira] submetido com êxito a uma cirurgia preventiva, do foro vascular", refere um comunicado do ministério, esta quarta-feira.

"Durante o período de convalescença, que deverá ter uma duração de cerca de três semanas, Luís Medeiros Vieira, secretário de Estado da Agricultura e Alimentação, substitui o titular da pasta", acrescenta a mesma fonte.