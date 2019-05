Ministro admite dedução do IVA da gasolina se PS vencer eleições

Ontem às 22:18 Facebook

O ministro do Ambiente manifestou-se, esta quarta-feira, favorável à dedução do IVA da gasolina "pelo menos" nos veículos híbridos plug-in, remetendo a medida para o próximo Orçamento de Estado, a ser preparado pelo Executivo que for eleito nas eleições legislativas de outubro.

A dedução do IVA da gasolina em alguns casos deverá ser contemplada no OE2020, se o Partido Socialista formar Governo. A medida é reclamada já há muito tempo pela Associação do Comércio Automóvel de Portugal (ACAP).

"O Hélder Pedro [presidente da ACAP] tem toda a razão quando fala na dedução do IVA da gasolina. Só completo a frase dizendo nos veículos híbridos plug-in. Acho que faz sentido, e espero que o próximo Orçamento de Estado - como sabe, preparado pelo próximo Governo - contemple isto mesmo", afirmou o ministro João Pedro Matos Fernandes no programa "Olhe que não",da TSF. E acrescentou: "Pelo menos para os veículos híbridos plug-in (...), pelo menos e pelo mais, se calhar".

O governante assegurou ainda que, caso o PS forme Governo, vai propor que as autarquias tenham o poder de proibir a entrada de carros nas cidades que gerem.

"Gostaria de ter poder para poder fazer isso. Eu acho que as autarquias têm de ter de facto o poder de definir um contingente de automóveis que querem ter na sua cidade, ou em algumas zonas da cidade. Não temos [no Ministério] a mais pequena dúvida que constará da nossa proposta de programa de Governo criar esta mesma capacidade através da via legislativa para as autarquias", garantiu o socialista, adiantando que esta é uma discussão que a tutela teve recentemente.