Ministro sobre greve: "Vamos continuar trajetória de equilíbrio das contas"

Hoje às 14:36 Facebook

Twitter

O ministro Vieira da Silva disse respeitar o direito à greve dos trabalhadores da Função Pública, mas garantiu que o Governo "vai continuar na trajetória do equilíbrio das contas públicas".

Questionado pela agência Lusa à margem da inauguração de uma creche em Ponte de Lima, o ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social sustentou que "sem esse equilíbrio, o custo que recai sobre os portugueses não é suportável".

O ministro sublinhou o direito dos trabalhadores a lutar pelos seus interesses, que considerou "legítimos", mas destacou que "quem governa tem de ter em atenção os interesses globais do país, procurando ir ao encontro das reivindicações sempre que elas sejam razoáveis e possíveis de concretizar".

Isto, disse, "exige uma dupla preocupação: melhorar os rendimentos, melhorar o funcionamento da economia. Para isso, precisamos de continuar na trajetória de equilíbrio das contas públicas que ajuda a baixar os custos do nosso endividamento. Ao fazê-lo, haverá mais recursos para os serviços públicos essenciais, para as áreas que são fundamentais para o desenvolvimento do país".

Segundo o ministro, essa é uma trajetória que o Governo tem percorrido, "cumprindo um programa, recuperando a credibilidade externa do país. É a trajetória que iremos continuar, sempre em diálogo e sempre procurando pontos de consenso e de convergência com as várias forças, em particular com as forças sindicais".