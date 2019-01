Ministros aprovam segurança armada a bordo dos navios portugueses

Hoje às 15:18 Facebook

O Conselho de Ministros aprovou esta quinta-feira a proposta de lei que autoriza o Governo a criar o regime jurídico para o exercício de segurança privada armada a bordo dos navios com bandeira portuguesa, que atravessem áreas de alto risco.

"Foi aprovada a proposta de lei, a submeter à Assembleia da República, que autoriza o Governo a aprovar um regime jurídico do exercício da atividade de segurança privada armada a bordo de navios que arvorem bandeira portuguesa e que atravessem áreas de alto risco de pirataria", lê-se no comunicado do Conselho de Ministros.

De acordo com o documento, "são garantidos os mecanismos de segurança pública necessários, mediante a consagração de um quadro legal que assegure a efetiva capacidade de proteção dos navios, em articulação com a garantia adequada de segurança pública".

Prevê-se ainda a possibilidade de contratação de empresas sediadas em países da União Europeia ou do Espaço Económico Europeu para a prestação dos serviços em causa.

Em comunicado, o Ministério do Mar esclareceu que a necessidade deste regime prende-se "com o facto de a pirataria ter um impacto significativo na segurança de pessoas e bens e no transporte marítimo do qual depende 90% do comércio mundial".

A proposta hoje aprovada faz parte do pacote de medidas estruturais para "o aumento da competitividade e atratividade da bandeira portuguesa", juntando-se à criação do 'tonnage tax', que introduziu um regime de tributação "mais favorável" para a marinha mercante nacional, e do processo de simplificação e digitalização dos procedimentos no registo de navios.

"Cumpre-se assim o programa do Governo no sentido de criar condições mais atrativas para o desenvolvimento dos registos de bandeira, com uma medida fundamental para o aumento da competitividade e atratividade do Registo Convencional de Navios mas também do Registo Internacional de Navios da Madeira, reforçando a segurança de navios e tripulações que arvoram bandeira nacional quando naveguem em zonas de alto risco de pirataria", concluiu o ministério liderado por Ana Paula Vitorino.