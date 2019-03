Misericórdia do Porto lança "consulta integrada" para a violência doméstica

Dina Margato Hoje às 16:00 Facebook

A Santa Casa da Misericórdia do Porto vai lançar esta sexta-feira, Dia Internacional da Mulher, uma "consulta de apoio integrado para vítimas de violência de género". Com uma equipa composta por 10 técnicos, o serviço propõe-se fazer a mediação entre a vítima e os especialistas mais indicados para tratar cada caso em particular.

"Vamos criar uma linha de apoio servida por técnicos especializados que podem orientar e aconselhar as vítimas", explica o provedor da Santa Casa da Misericórdia do Porto, António Tavares. A equipa, composta por 10 profissionais, dois deles psicólogos, promete apoio direto, aconselhamento e encaminhamento para várias entidades: autoridade policial, um médico, um jurista. "A equipa fará o despiste e ajudará a tratar o processo sem que se tenha de começar do zero".

Este projeto-piloto estava em preparação mas não é alheio à conjuntura negra do crescendo de mortes por violência doméstica, refere o provedor. "Aproveitamos também o dia da Mulher para nos associarmos como mais uma resposta", diz. "Gostaríamos depois de exportar este modelo para outras zonas do país". A "consulta integrada" destina-se, nesta fase, aos cidadãos da área do Grande Porto.

Em muitos casos, "a família falhou, os amigos falharam, e as pessoas sentem-se sozinhas", declara. "Queremos atuar de maneira profilática e drenar problemas antes que se compliquem", afirma o provedor António Tavares.

Não poderão estar a replicar funções que outros organismos já fornecem? António Tavares esclarece que o objetivo é acrescentar valor e interagir com outras entidades em espírito de colaboração.

Sobre os casos trágicos de mortes por violência doméstica registados este ano, o provedor comenta que estamos diante de um "problema cultural, que tem muito a ver com o facto de se andar a ver demasiados filmes. Pensamos que não há risco, que a morte é a solução, quando não o é". Por outro lado, "é preciso que haja uma resposta firme da parte dos tribunais. Estes assuntos não podem ser tratados com ligeireza".

A Santa Casa da Misericórdia do Porto já oferece estruturas de apoio nesta área, nomeadamente através de uma casa abrigo e uma casa de apoio assistencial, de apoio intermédio para vítimas de violência doméstica.