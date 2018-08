Misericórdias dão médico de famíliaa 46 mil utentes

JOANA AMORIM Hoje às 00:07 Facebook

Quatro misericórdias estão a assegurar médico de família a mais de 46 mil utentes adultos na Margem Sul do Tejo.

O balanço do acordo feito no final de 2017 entre a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) e a União das Misericórdias Portuguesas (UMP) não podia ser mais positivo para as duas entidades, não sendo, por isso, de excluir que se estenda a outras áreas geográficas.

