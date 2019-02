Moção rejeitada mas Cristas assume liderança da Oposição

António José Gouveia e Nuno Miguel Ropio Hoje às 20:56 Facebook

Twitter

Partilhar

A moção de censura do CDS ao Governo, com o insucesso à partida desde sexta-feira, serviu para Assunção Cristas marcar pontos na conquista de terreno mais à Direita, mas a discussão no Parlamento, que durou mais de três horas, pareceu mais um debate quinzenal com direito a votação do que propriamente um cartão vermelho ao Governo de António Costa.

A líder centrista apostou mais uma vez na jogada de antecipação, remetendo o PSD para um lugar secundária na guerrilha política parlamentar. Não foi por acaso que, apesar de votar a favor, a intervenção dos sociais-democratas no plenário foi entregue a figuras de segunda linha, como a deputada Joana Barata Lopes. E disso foi o exemplo das declarações do líder parlamentar do PSD, Fernando Negrão, que reiterou que a moção de censura do CDS-PP ao Governo "era desnecessária".

O resultado da votação foram 116 votos contra (PS, PCP, BE, Os Verdes e PAN) e 105 votos a favor (CDS e PSD).

A moção de censura desta quarta-feira serviu, tal como se esperava, para unir a Esquerda, num debate em que se repetiram os mesmos argumentos e com a premissa de se saber o resultado final. Só que Assunção Cristas surgiu como o líder da Oposição e levou esse papel até ao fim. Falou de os portugueses estarem saturados de um Governo que "a muitos enganou" com "a fábula do fim da austeridade".

No discurso de abertura da moção de censura do CDS ao Governo, a segunda apresentada pelos centristas desde outubro de 2017, insistiu na acusação de que o Governo é "incompetente", está "esgotado, desnorteado", desafiando o Bloco de Esquerda (BE) e PCP a apresentarem as suas próprias moções de censura, prometendo que o CDS também as votaria. Desta vez, o primeiro-ministro, António Costa, calmo e confiante, voltou a reafirmar que o país se encontra "numa trajetória saudável" dado que o país está a "crescer mais", a "investir mais" e a "diminuir mais a dívida" e a "reduzir mais o desemprego".

A ministra da Presidência e Modernização Administrativa, a estreante Mariana Vieira da Silva, a quem coube defender o Governo, disse que a rejeição já anunciada da moção é também "a rejeição de uma certa forma de fazer Oposição", acrescentando que a moção "é uma violenta censura do CDS ao próprio CDS e, por arrasto, ao PSD".

Pedro Mota Soares, CDS, defende a moção de censura e começa ao ataque: "Este Governo está esgotado. Um Governo que já fechou para obras, ou melhor fechou para anúncios de obras que não serão feitas".

Carlos César, presidente da bancada parlamentar do PS, perguntou o que levava "o CDS a levantar a crista e a apresentar esta moção de censura? E o PSD, rasteirado e desnorteado, a servir-lhe de palmilha, como um partido amordaçado?". Concluiu dizendo que a moção de censura "não serviu para coisa nenhuma".

Do outro lado, o deputado centrista Telmo Correia concluiu que os socialistas estão "cada vez mais parecidos" com o Governo PS de José Sócrates, resumindo que o atual Executivo de António Costa se resume neste momento a "um pequeno grupo, familiar" de governantes.

A deputada Joana Barata Lopes, do PSD, resolveu atacar António Costa: "O que importa é que temos um primeiro-ministro que acredita que as vacas voam", que "vai de férias quando a realidade é grave", que "vai jogando o jogo do poucochinho" e que distingue "portugueses de eleitores".

Os partidos mais à Esquerda que sustentam o Governo viraram as críticas para a governação de Cristas enquanto ministra, bem como classificando a iniciativa centrista como uma guerra da Direita.

O humor parece ser a arma usada à Esquerda para se reagir a esta iniciativa centrista. O bloquista Moisés Ferreira foi taxativo: "O CDS olhou para o calendário e viu: estamos em 2019, há eleições. Depois, olhou para o PSD e viu o estado em que se encontra e pensou: há espaço para disputar uma Direita que se fragmenta. E esta é a história desta moção de censura".

O bloquista Moisés Ferreira concluiu que "os profissionais [da Função Pública] não serão enganados por quem lhes cortou salário", que "os utentes não serão abandonados a quem lhes cortou pensões e duplicou as taxas moderadoras", que "o SNS não será instrumentalizado nem será entregue a amigos como se se tratasse de um qualquer Pavilhão Atlântico", numa referência à investigação do Ministério Público à venda do Pavilhão Atlântico ao genro de Cavaco Silva enquanto Cristas era ministra. O deputado do PCP, António Filipe, disse que moção do CDS tem como alvo o PSD e passa por uma afirmação política à Direita, com o surgimento do Aliança. "A moção de censura do CDS que hoje debatemos nasceu na sexta-feira e nem chegou viva ao sábado", disse, defendendo que "o real objetivo desta moção de censura não é derrubar o Governo, é marcar território à Direita".