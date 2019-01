Montenegro reúne com Marcelo na segunda-feira

Hoje às 20:48 Facebook

Depois de ter reunido com Rui Rio, o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai receber Luís Montenegro, que quer disputar a liderança do PSD, a pedido do social-democrata.

A informação foi avançada à agência Lusa por fonte da presidência da República, que adiantou que o encontro terá lugar no Palácio de Belém, em Lisboa, pelas 14 horas de segunda-feira. À saída do hotel Sheraton, no Porto, onde Marcelo se encontrou com Rio, esta noite, o chefe de Estado confirmou a reunião com Montenegro.

O encontro com Rui Rio aconteceu no dia em que o antigo líder parlamentar social-democrata Luís Montenegro desafiou Rui Rio a disputar com ele a liderança do partido em eleições diretas.

No fim da reunião com Marcelo, Rio disse que já não se encontrava com o chefe de Estado há algum tempo e que havia "diversos temas quer da politica interna quer da politica externa para debater". Questionado sobre o pedido de Luís Montenegro para a realização de eleições diretas no PSD já e o anúncio de que é candidato à presidência do partido, o líder social-democrata afirmou: "Vou responder. Naturalmente, não vou fazer de conta que nada está a acontecer, isso seria uma grande hipocrisia."

"Fui corredor de 100 metros mas era quando tinha 20 anos. Agora é mais meio-fundo e fundo. Com calma.", sublinhou Rui Rio.

Perante a insistência dos jornalistas reiterou: "Vou responder. Não vou fazer de conta que nada aconteceu, mas não tenho que andar aqui a correr". E deixou a promessa de responder "em breve".