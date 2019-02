Monumento ao precário desconhecido inaugurado em frente ao Conselho de Ministros

Dina Margato Hoje às 11:09 Facebook

Três associações, duas delas sindicais, inauguram esta quinta-feira de manhã, em Lisboa, junto à Presidência do Conselho de Ministros, o "Monumento ao Precário Desconhecido".

Sandra Pereira, presidente da Associação dos Bolseiros de Investigação Científica (ABIC) uma das promotoras da iniciativa, explica que se trata de uma instalação que expõe um cientista em dificuldade, para lembrar os muitos investigadores e professores que ainda não viram a sua situação regularizada na agregação à função pública. Continuam precários.

O "monumento" foi elaborado pela própria organização: ABIC, Federação Nacional dos Professores (Fenprof) e Sindicato Nacional Democrático dos Professores (Sindep). "É uma instalação improvisada produzida por nós", refere Sandra Pereira. "Nela poderá ver-se um jovem cientista precário, com objetos que o indicam". Escolheu-se o edifício da Presidência do Conselho Ministros para poder lembrar aos governantes a situação de muitos precários na área da ciência, que ainda está por resolver.

Sandra Pereira lembra que apenas 8% das cerca de 3000 candidaturas mereceram parecer favorável para regularização​, no âmbito do Programa de Regularização Extraordinária de Vínculos Precários na Administração Pública (PREVPAP). "Tem havido um boicote sistemático em todas as instituições", acusa a presidente da ABIC.

Serão entregues três cartas abertas dirigidas ao primeiro-ministro e aos ministros da Solidariedade e Segurança Social e da Ciência e Tecnologia. A iniciativa do "Monumento ao Precário Desconhecido" vai repetir-se noutras cidades do país, adianta.